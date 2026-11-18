Più di un indizio o una suggestione. Antonio Conte ha aperto a un possibile ritorno alla Juventus. E lo ha fatto con parole tanto esplicite quanto clamorose, intervistato da Cronache di Spogliatoio: “Penso che prima o poi il cerchio con la Juventus dovrà chiudersi. So di aver lasciato qualcosa”.

Un ritorno già sfiorato in due occasioni: “La prima quando la Juventus scelse Maurizio Sarri: io ero libero e alla fine andai all’Inter. La seconda quando arrivò Giuntoli, che decise di puntare su Thiago Motta: in quel caso finii al Napoli”. Per ritrovarsi, però, servono le condizioni giuste, sicuramente non semplici: “Io devo essere libero e la Juventus deve essere alla ricerca di un allenatore”.

Nel corso dell’intervista Conte ha svelato anche un retroscena che fa capire bene la sua personalità: “Dopo Bari potevo diventare l’allenatore della Juve. C’erano tanti attaccanti e dissi che servivano degli esterni, ma loro presero Diego nonostante sapessero bene che avrei fatto il 4-2-4”. Le trattative erano già avanzate tanto che Conte era stato invitato a Roma in occasione della finale di Champions League tra Barcellona e Manchester United: “Entrai in quell’incontro da allenatore della Juventus. Mi dissero che Diego voleva giocare con il 4-3-1-2: qualsiasi altro allenatore avrebbe detto di sì, ma io non scendo a compromessi. Dissi alla società che se un calciatore doveva decidere come giocare, allora non ero l’allenatore giusto. Uscii da quell’incontro consapevole che non sarei diventato l’allenatore della Juventus”.

La storia di Antonio Conte con la Juventus inizia prima da calciatore, con 13 trofei conquistati tra cui cinque scudetti e la Champions League del 1996, e poi da allenatore a partire dal 2011. In tre stagioni con i bianconeri ha vinto tre scudetti consecutivi e due Supercoppe italiane. Nella storia il primo campionato, chiuso da imbattuto, e l’ultimo, terminato con il record di 102 punti. Poi l’addio nel luglio 2014, a ritiro già iniziato. Un capitolo che, ascoltando le sue parole, potrebbe non essere ancora chiuso.