Offerta-monstre a Barella, 35 milioni l'anno: l'Inter trema

Campione uscente, in piena lotta per il titolo del campionato saudita, club allenato dall’ex Benfica Jorge Mendes e con in rosa gli ex Serie A Koulibaly, Joao Cancelo e Milinkovic-Savic. L’Al Hilal, però, vuole fare sul serio per portarsi a casa anche Nicolò Barella, perno indiscusso del centrocampo dell’Inter. Tanto che, come rivelano i principali quotidiani sportivi, i ricchi magnati sceicchi hanno proposto un contratto monstre di 35 milioni a stagione, per giocare in Arabia quattro anni. Un totale di 140 milioni di euro netti che farebbero vacillare qualsiasi calciatore, ma non Barella, che per amore dell’Inter ha già rifiutato la proposta.



L’offerta monstre sarebbe stata possibile dato il potere finanziario del calcio arabo, con tre società entrate quest’anno nell’orbita Pif, il mega Fondo che ne ha preso diverse azioni e percentuali e che gestisce anche il Newcastle. Ma Barella ha detto di no, intenzionato a rispettare il rinnovo firmato l’anno scorso di 6,5 milioni di euro fino al 2029, che lo ha reso l’italiano più pagato del nostro campionato.