"Conceição via dalla Juve": Spalletti nei guai, dove andrà

Francisco Conceição è senza dubbio diventato, in questa stagione, uno dei volti della nuova Juventus. Arrivato quasi in sordina, il talento portoghese si è preso spazio, fiducia e centralità dentro una stagione complicata, conquistando i tifosi con personalità, velocità e continuità. Adesso però attorno al suo nome iniziano a muoversi anche i grandi club europei. La situazione economica della Juventus resta strettamente legata alla qualificazione alla prossima Champions League. Senza l’accesso alla coppa europea più ricca e prestigiosa, infatti, i bianconeri sarebbero costretti a finanziare il mercato attraverso una cessione importante. E il profilo di Conceição è uno di quelli che oggi fanno più gola all’estero.

In particolare si starebbe muovendo il Liverpool, alla ricerca di un esterno offensivo capace di raccogliere l’eredità di Mohamed Salah. Il club inglese avrebbe inserito il portoghese nella lista dei possibili obiettivi dopo una stagione che lo ha visto crescere partita dopo partita in maglia bianconera. La Juventus, dal canto suo, vorrebbe trattenerlo e costruire attorno a lui parte del futuro tecnico della squadra.