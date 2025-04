Musetti vola in finale, sconfitto Alex De Minaur: il punto con cui lo ha mandato al tappeto

Lorenzo Musetti conquista la sua prima finale in un Masters 1000 della sua carriera. Nella semifinale del 'Rolex Monte-Carlo Masters', terzo '1000' stagionale, il carrarese ha battuto in semifinale l'australiano Alex de Minaur in rimonta con il punteggio di 1-6 6-4 7-6 (4) dopo due ore e 40'. Era dal 2019, con la vittoria di Fabio Fognini, che un tennista italiano non approdava alla finale del torneo di Montecarlo.

Il "punto dell'anno", con il quale Lorenzo Musetti ha piegato Alex De Minaur, è arrivato nel secondo set. Serve l'australiano che scaraventa una battuta fortissima. L'italiano riesce a intercettarla e così si delinea lo scambio. Batti e ribatti, fino a quando De Minaur tira un diagonale sul rovescio dell'azzurro. Musetti respinge, ma trova l'australiano a rete. Con la metà di campo sgualcita, De Minaur colpisce a botta sicura. Ma con un guizzo degno del miglior Djokovic, l'azzurro infila l'australiano alla sua destra. Clamoroso: il punto dell'anno.