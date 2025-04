Gp Bahrain, le pagelle: Piastri 10, Leclerc da 8 (triste)

Le pagelle del Gp di Bahrain vinto da Oscar Piastri su McLaren. Quarto Charles Leclerc su Ferrari davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton, quinto. Dal blog "Bandiera gialla" di Leonardo Filomeno.

PIASTRI 10

Gara solitaria e perfetta con una macchina imbattibile in aria pulita. Zitto zitto il capitano de facto del team inglese inizia a prendere le misure. Da campione. E niente e nessuno lo impensierisce. Chi l'avrebbe mai detto, dopo l'altalena iniziale.

RUSSELL 8

Da quando nei paraggi non c'è più un certo Lewis Hamilton lo spirito del guerriero indomito è uscito fuori in modo chiaro. Un altro weekend di grande consistenza. Chissà senza la McLaren di Piastri davanti e con una Mercedes più solida...

LECLERC 8

Solitario e grandioso interprete di una Ferrari che sembra un po’ risvegliarsi dall’iniziale torpore. Le dure alla fine non sono d'aiuto ma finché può tiene dietro Blando. Triste che debba accontentarsi ancora di un quarto posto.

GASLY 7.5

Il capitano della Alpine, già in tempi non sospetti nelle grazie di Briatore, fa il più bel regalo di compleanno al Flavio nazionale. Super solido, dopo un inizio impervio è lui a portare a casa i primi punti dell'anno.



VERSTAPPEN 6.5

La maledizione del Bahrain colpisce ancora. La macchina è così loffia da mandare persino i meccanici in bambola. Problemi con i freni, lo stint con le dure una Via Crucis. Sembrava quasi fatta nella classifica piloti. Ora serviranno miracoli assortiti.

HAMILTON 6

Rimonta fino alla quinta posizione mettendo una toppa su un sabato imbarazzante. Stavolta chiude appena dietro a Carletto. E si prende lo sfizio di qualche sorpasso. Le hard che alla fine non vanno restano comunque un cruccio. Per adesso l'approdo in Ferrari non è proprio quello che i suoi fan e lui si aspettavano.

TSUNODA 6

Sette giorni fa si intuiva. In Bahrain la conferma. E' il primo a portare punti a casa quest'anno tra i compagni del fenomeno. Resisterà agli esperimenti del signor Marko fino all'ultimo. Forse avrà pure il tempo per raddrizzare un po' il tiro.

NORRIS 5

Blando in qualifica, la domenica è più che mai imperfetta, sin dalla falsa partenza in griglia. Rimonta fino alla terza casella, ma per la macchina che guida è una pezza troppo corta. Basta dare un occhio alla classifica piloti per capirlo. Siamo ormai dalle parti dell'autosabotaggio.