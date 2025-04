Jannik Sinner, "chi preferisco tra lui e Alcaraz": Marin Cilic spiazza tutti

Il preferito di Marin Cilic tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il secondo. Così la pensa il tennista croato, come detto in un'intervista a ‘puntodebreak’: "Mi piace di più il suo stile è un giocatore aggressivo, molto atletico e con una creatività impressionante — le sue parole — I giocatori così aggressivi optano sempre per la massima velocità: la sensazione è simile a quella di guidare una monoposto di Formula 1. Per Carlos, avere questo stile di gioco è allo stesso tempo un dono e una maledizione”.

L'ex numero tre del mondo, oggi 36enne, ha poi parlato dei due rivali del momento, ma senza dimenticare chi ha fatto la storia in passato, come in tre tennisti di un’epoca: Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer: "Novak Djokovic per me è il tennista migliore di sempre — ha aggiunto — Lo è, assolutamente, con i numeri in mano, ma ho molto rispetto sia per Rafael Nadal che per Roger Federer. Alla fine parliamo di 24, 22 e 20 Slam, tutti e tre impressionanti”. Oggi invece ci sono Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, “che sono ancora molto giovani, ma stanno progredendo bene — ha concluso Cilic — Sono loro a guidare il cammino, è una nuova generazione, quindi vedremo. Solo il futuro ci dirà se sarà una generazione migliore della precedente oppure no”.