Simone Inzaghi, lo sfogo che inquieta l'Inter: le tre parole

Tre k.o. di fila, durante la sua gestione, non erano mai capitate. Simone Inzaghi e la sua Inter si leccano le ferite e intanto pensano alla Champions, dove di fronte ci sarà un Barcellona con voglia di vittoria e fresco di successo in Coppa del Re contro il Real Madrid, ai supplementari.

Per il tecnico nerazzurro, il momento “fa male ma la squadra (nella partita contro la Roma, ndr) ci ha provato con grandissima lucidità — ha detto — Nel primo tempo ha messo il cuore, il gente lo ha visto. Abbiamo perso una partita in casa che era importantissima, è stato bello l'abbraccio finale del pubblico, ci ha fatto piacere al di là della sconfitta. Nel secondo tempo abbiamo messo in campo l'anima come sempre e i ragazzi avranno sempre la mia riconoscenza”.

E ancora: "Non siamo abituati a tre sconfitte, parlare di angoli, rimesse, rigori non serve, dobbiamo recuperare energie, tra tre giorni partiamo per Barcellona, non serve guardare alla loro partita di ieri sera per capire che tipo di squadra è, ci andiamo con rispetto ma non con paura — ha aggiunto Inzaghi — Dovevamo essere migliori come squadra, abbiamo fatto troppe pressioni individuali, non abbiamo mai pressato di squadra e la Roma ci ha creato qualche problema".