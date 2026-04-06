Nazionale, sfottò del Canada all'Italia: cosa regala la squadra ai tifosi azzurri, il video

Tutti sbeffeggiano l'Italia. Anche il Canada. Dopo il match contro la Bosnia, la squadra nordamericana ha ben pensato di offrire ai tifosi italiani la possibilità di "cambiare maglia" e sostenere la nazionale ospitante in vista dei Mondiali. L’iniziativa è stata lanciata da "Canada Soccer", che invita i tifosi italo-canadesi e gli appassionati di calcio a partecipare a un evento speciale a Toronto, nel cuore di Little Italy. Qui i dettagli della locandina: "Sabato 4 aprile, dalle 10.00 alle 14.00, nei pressi del Café Diplomatico in College Street, i tifosi potranno portare la propria maglia dell’Italia e ricevere gratuitamente una divisa della nazionale canadese maschile". Insomma, uno sfottò vero e proprio.
Gattuso, i 300mila euro e il rigore di Pio Esposito: com'è andata veramenteDelusione e rabbia, in parti eguali. Il Corriere della Sera raccoglie in un retroscena lo stato d’animo di Rino Ga...
Intanto si cerca ancora il nome del nuovo ct dopo Gennaro Gattuso. E la lista dei "no" si allunga sempre più. Dopo Max Allegri e Roberto Mancini, è la volta di Simone Inzaghi. Incalzato dal quotidiano Libertà, l'attuale allenatore dell'Al-Hilal, ha detto chiaro e tondo: "Nostalgia dell'Italia? Ti assicuro di no: qui vivo non bene, ma di più. In Arabia Saudita ho trovato una situazione fantastica sotto tutti i punti di vista: lo stile di vita, le infrastrutture sportive e non, la serenità che riesce ad accompagnarti anche in un lavoro che può essere stressante come il mio".
Max Allegri, "vuol essere il prossimo Ct della Nazionale?": la clamorosa risposta"Sono al Milan, sono contento di essere qui e spero di rimanere a lungo". Massimiliano Allegri mette in stand-...
E sul possibile futuro alla guida della Nazionale: "Il mio nome come possibile successore di Gattuso? Lusingato, ma come ho detto, sto bene qui e ho un altro anno di contratto con l’Al Hilal. Mi fa un grande dispiacere che l’Italia non sarà ai Mondiali per la terza volta di fila, sono italiano al cento per cento, mio fratello un Mondiale lo ha anche vinto. Sono sicurissimo che lil calcio italiano si riprenderà molto presto, lo seguo sempre con la massima attenzione. Detto questo, ho lasciato l’Italia del calcio per una serie di motivi".
Canada, maglie gratis ai tifosi italiani: iniziativa dopo l’esclusione dai Mondiali 2026#CalcioinPillole #Canada #Italia #Mondiali pic.twitter.com/43HPHFyI5Y— Calcio In Pillole (@CalcioPillole) April 5, 2026