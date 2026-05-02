Gervasoni e il caso Rocchi, "le indagini non si chiuderanno a breve"

"Abbiamo incontrato il pm Ascione e per quattro ore abbiamo parlato di calcio e gli abbiamo fatto vedere le immagini che abbiamo con noi. Dalle sue parole abbiamo capito che le indagini non si chiuderanno a breve".

A rivelarlo è Michele Ducci, avvocato difensore dell'arbitro Andrea Gervasoni. "Come è stato notificato allo stesso Gianluca Rocchi, è stata disposta la proroga per il proseguimento delle indagini", ha spiegato i il legale a Radio CRC.