Allegri, addio al Milan? E Tare fa due nomi (clamorosi)

Nel corso dell’intervista a “Giorgia’s Secret”, in onda su Dazn, Igli Tare ha toccato diversi temi legati al Milan, tra passato, presente e prospettive future. Per Luka Modric, in particolare, ha lasciato aperto uno spiraglio: una sua permanenza al Milan non è da escludere.

Su Max Allegri, l’ex dirigente della Lazio ha però speso parole ancora più significative: “Con lui ho un rapporto molto buono — ha detto —. Ci siamo conosciuti a inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per approfondire, ma dopo il mercato abbiamo iniziato a frequentarci anche fuori dal campo”. E ancora: “È una persona molto intelligente, capace di gestire al meglio uno spogliatoio importante”.