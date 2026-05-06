Allegri, addio al Milan? E Tare fa due nomi (clamorosi)

Nel corso dell’intervista a “Giorgia’s Secret”, in onda su Dazn, Igli Tare ha toccato diversi temi legati al Milan, tra passato, presente e prospettive future. Per Luka Modric, in particolare, ha lasciato aperto uno spiraglio: una sua permanenza al Milan non è da escludere.
Su Max Allegri, l’ex dirigente della Lazio ha però speso parole ancora più significative: “Con lui ho un rapporto molto buono — ha detto —. Ci siamo conosciuti a inizio stagione, poi non abbiamo avuto molto tempo per approfondire, ma dopo il mercato abbiamo iniziato a frequentarci anche fuori dal campo”. E ancora: “È una persona molto intelligente, capace di gestire al meglio uno spogliatoio importante”.
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La scelta di puntare su Allegri non è stata casuale: “Cosa ci ha portato a sceglierlo? La sua storia, il legame con il Milan, l’esperienza e soprattutto la capacità di gestire una piazza come questa”. Il futuro però resta ancora da definire del tutto. Finché la panchina della Nazionale rimarrà in bilico, qualche interrogativo è inevitabile.
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Nel finale dell’intervista, Tare ha parlato anche dei rapporti costruiti negli anni. Su Simone Inzaghi ha detto: “Ormai ci conosciamo meglio noi che le nostre mogli, abbiamo condiviso quasi vent’anni”. Parole di stima anche per Pep Guardiola: “Lo sento ancora, l’ho incontrato in Inghilterra, abbiamo passato del tempo insieme”. Per ora, però, il Milan resta concentrato su Allegri, con cui vuole programmare il suo futuro.