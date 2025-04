Kalinskaya e Sinner, "non voglio immischiarmi": chi dice no ad Anna

Il numero uno al mondo è stato legato ad Anna per quasi tutto il 2024 , allentando poi i rapporti dopo le Finals e la Coppa Davis . Non si sono più visti insieme, nemmeno sui social. Insomma, sembra finita. In ogni caso, il giornalista dice a Rublev: “Ti sei iscritto al doppio misto dello US Open con Karolina Muchova . Ieri abbiamo saputo da Anna Kalinskaya che avrebbe voluto giocare con te, ma tu avevi già scelto una partner".

Quando, però, è stato chiesto proprio a lui di questo, a margine della sconfitta contro Bublik al torneo di Madrid , il 27enne moscovita non è stato affatto banale, anzi. Rublev, infatti, non solo ha rispedito la richiesta al mittente, ma ha messo in mezzo, senza che nessuno lo pretendesse, anche Jannik Sinner.

Dal tennis al gossip, in un mondo patinato sia sulla terra rossa che nell’”extra-time”. Ritorna il nome di Anna Kalinskaya, ex(?) di Jannik Sinner , che ha manifestato il desiderio di giocare il doppio misto allo US Open del prossimo agosto insieme ad Andrej Rublev .

Il tennista russo, preso dal panico, risponde in un modo gofffo: "Onestamente, non voglio nemmeno entrarci o cercare di capire, perché ho già un accordo con Muchova. Non sapevo che Anna volesse o non volesse giocare con me. Jannik, non Jannik, non voglio immischiarmi. L'ho saputo solo dopo che lei lo voleva. Cosa posso rispondere? Mi dispiace, ma ho già preso un impegno"

Anche la Kalinskaya è uscita presto dal Masters di Madrid, out al secondo turno per mano di Madison Keys ed era stata lei stessa, infatti, a rivelare il rifiuto di Rublev: “In realtà, mi ero completamente dimenticata di questo torneo. Oggi ci ho pensato e ho chiesto ad Andrey Rublev. Volevo giocare con lui, ma ha già preso accordi e non si aspettava che glielo chiedessi. L'ho ricordato solo oggi, non ho ricevuto proposte finora, non so se giocherò, vedremo. Penso che tra i russi vorrei giocare solo con Andrey. A quanto pare, dovrò cercare uno straniero".

La risposta di Rublev, però, ha rivelato involontariamente che, forse, la parola fine tra Sinner e Kalinskaya non è stata ancora scritta e che, magari, dietro le quinte i due si frequentino ancora. Solo gossip o c’è un fondo di verità?