Jannik Sinner, Volandri affonda Federica Pellegrini: "Cosa mi fa arrabbiare"

“Jannik? Lo aspetto come tutti a Roma. Sono stato in contatto con Simone Vagnozzi che mi ha detto che le cose stanno andando nel verso giusto, che Jannik è motivato e si sta allenando bene. Lui come sempre trova il buono anche nelle situazioni difficili”. Lo dice convinto a Fanpage Filippo Volandri, tecnico della Nazionale di tennis italiana maschile. L’altoatesino è in procinto di ritornare in campo dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol: “Ha approfittato di questa pausa per fare un lavoro fisico che un tennista magari non ha la possibilità di fare solitamente durante l’anno — ha aggiunto l’ex tennista — Avere così tante settimane a disposizione per lavorare capita raramente. Ha sfruttato la pausa nel migliore dei modi”.

La sfida vera, al rientro in campo, “sarà recuperare il ritmo partita, che non te lo dà nessun allenamento — ha aggiunto Volandri — Perché nessun allenamento replica quanto si prova in una partita. Jannik avrà bisogno magari di una, due o tre partite per entrare in quel ritmo lì. Forse non sarà il miglior Sinner all'esordio, ma lui ha talmente tante armi che credo che in breve tempo tornerà a essere il giocatore a cui siamo abituati".