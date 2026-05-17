Strepitoso-Sinner: vince anche gli Internazionali! È il primo italiano 50 anni dopo Panatta

Jannik Sinner conquista gli Internazionali di Roma, primo italiano a riuscirsi 50 anni dopo la vittoria nel 1976 di Adriano Panatta. Il numero uno al mondo si è imposto sul norvegese Casper Ruud in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 45'. Per Sinner è il decimo Masters in carriera e completa la serie di tutti i nove '1000' del circuito, come riuscito soltanto a Novak Djokovic, diventando però rispetto al serbo il più giovane a completare l'impresa, a 24 anni e 8 mesi. Nel giocare la sua sesta finale consecutiva in un 1000 (il record è di Djokovic con 7 tra Roma 2015 e Miami 2016), la quinta dell'anno (come Nadal nel 2011), diventano sei i Masters vinti di fila (da Parigi Nanterre a novembre) dell'azzurro eguagliando un altro primato di Rafa, che nel 2010 fu l'unico a trionfare in tutti i 1000 stagionali sulla terra. Con questa vittoria sono 34 i match di fila vinti con solo tre set persi.