Inzaghi ha già vinto un trofeo. Ma nessuno lo dice...

L’Inter vince questa incredibile semifinale, anche se non ne aveva bisogno. Aveva già ottenuto un "trofeo" più prezioso di quello dalle orecchie grandi che potrà alzare a Monaco, ovvero la possibilità di poter rigiocare partite del genere con la stessa frequenza di questi anni. Da questa Champions League ha ricavato circa 150 milioni. Centocinquanta. Vuol dire un terzo del fatturato del club. È tantissimo. A differenza di altre società, non ci è arrivata attraverso un investimento smisurato da "un’annata e via" ma con un percorso di crescita organica. Per questo ha vinto anche se non alzerà la coppa.

E per questo l’eventuale coppa sarà diversa da quella del 2010: allora fu l’inizio della fine, ora potrebbe essere un nuovo inizio. È un altro mondo e l’Inter ha intuito e messo in pratica in anticipo una filosofia controintuitiva per il tifoso italico: è più importante "poter vincere" trofei ogni stagione piuttosto che "vincerli tutti". Se avesse davvero scelto la competizione da giocare al massimo come molti tifosi le chiedevano di fare, sarebbe rimasta dov’era. Un grande club a livello locale più che internazionale. Magari avrebbe un trofeo in più in bacheca ma meno probabilità di averne uno il prossimo anno. E così via, fino a ritrovarsi d’un tratto al decimo posto in classifica, fuori dall’Europa e senza i suoi introiti, con una società in cui nessuno vuole investire il proprio denaro (l’azionista) o la propria carriera (dirigenti, allenatori e calciatori).