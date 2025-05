Jannik Sinner, siluro del coach Cahill: "Se accade di nuovo..."

"Se perdi di nuovo la concentrazione quando stai vincendo 4-1, me ne vado subito in pensione": simpatico siparietto tra il coach australiano Darren Cahill e il tennista azzurro Jannik Sinner al termine dell'incontro con l'olandese de Jong agli internazionali di Roma. Il numero uno al mondo ha vinto il match in due set (6-4, 6-3) ma subendo un calo nella seconda parte della partita. Se nella prima frazione il campione altoatesino era largamente in vantaggio, all’improvviso qualcosa è cambiato e il 23enne si è fatto strappare per ben due volte il servizio, facendosi così raggiungere sul 4-4. Nonostante questo, alla fine si è comunque preso il set. La seconda ripresa invece è stata più agevole, anche se in quel caso l'avversario ha dovuto fare i conti con un infortunio.

Il fatto che Sinner si sia fatto raggiungere sul 4-4, però, non sarebbe andato giù allo staff del campione. E infatti, una volta finito il match, sono rimasti tutti sul campo. E nel Centrale vuoto, l'azzurro si è dedicato a una ulteriore sessione di allenamento, provando alcuni colpi che non gli erano riusciti poco prima. Protagonisti del siparietto con Cahill anche il tecnico Simone Vagnozzi, il preparatore Marco Panichi, il fisioterapista Ulises Badio. Quella dell'australiano, in ogni caso, era una battuta.