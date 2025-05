Jannik Sinner contro Fritz, "richiamati gli allenatori": un caso a Roma

Ancora quarantotto ore, come il film con Eddie Murphy e Nick Nolte. È questo il tempo che ci separa dal ritorno in campo di Jannik Sinner sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Sabato, infatti, affronterà al secondo turno il vincente della sfida tra Navone e Cinà. Nel frattempo, il campione azzurro si allena a ritmi serrati e, dopo aver sfidato Lehecka, ha duettato anche con l’americano Taylor Fritz, attuale numero 4 al mondo. Il pubblico, ogni volta, che Jannik esce sul campo, lo accoglie con un’ovazione.

Dopo un po’ di riscaldamento, Sinner, sotto lo sguardo di Vagnozzi e Cahill, ha incrementato l'intensità dei colpi, cercando sempre più spesso le linee, senza mai allontanarsi troppo dalla linea di fondo. Il lungo stop dovuto alla squalifica patteggiata con la Wada si è fatto sentire, ma la sua confidenza con la racchetta sembra essere la stessa.

Belle alcune palle e diversi colpi di diritto da lui scagliati, che hanno sorpreso Fritz in controtempo. Dopo un po’, però, il numero uno al mondo ha iniziato a sentirsi un po' stanco, tanto da richiamare l'attenzione del suo team e asciugarsi la fronte più volte. Anche se solo un allenamento, Sinner ha pur sempre duettato contro un avversario di alto livello come Fritz, tra i favoriti per trionfare a Roma.

L’italiano, comunque, è passato a testare anche il servizio, prima nella zona centrale del campo, poi aumentando potenza e precisione anche verso gli angoli. Come in ogni allenamento che si rispetti, alla fine è arrivata anche la partitella, che ha esaltato i tifosi presenti sugli spalti. C’è grande aspettativa per il suo ritorno in campo, ma Sinner ha ben in mente un programma preciso per il suo ritorno: l’obiettivo vero è il Roland Garros, gli Internazionali di Roma sono l’aperitivo che gli servirà per capire in che condizioni è, pur volendo andare il più avanti possibile già al Foro Italico.