Jannik Sinner, la pomata per le vesciche? Scoppia la bufera: cosa è successo

Intervento del fisioterapista per Jannik Sinner durante il secondo set sul 2-1 contro Cerundolo per il numero uno del mondo. Al rientro in panchina prima del cambio campo l'azzurro ha chiesto l'intervento dello staff medico dell'ATP per delle vesciche al piede destro. Una volta fasciate il tennista ha ripreso a giocare gli ottavi di finale sul Centrale contro il rivale argentino.

Subito dopo, però, sono arrivati in soccorso i tanti fan di Sinner, che hanno evidenziato come l'argomento fosse privo di qualsiasi logica:"Nessuna coincidenza: se tu hai mal di testa e prendi un Oki, non stai meglio? Eh cogl***? Hanno messo una pomata sulle vesciche, è ovvio che gioca meglio... cogl*** di nuovo"., "Spero vivamente che tu stia scherzando. se pensi davvero che una pomata entri in circolo in 10 minuti e trasformi le prestazioni di un atleta, allora servirebbe una pomata anche per la logica. L’assorbimento transdermico richiede ore, non è una pozione magica. Dai, su".