Jannik Sinner, il tormento: quel brusco gesto a fine partita

Monitorare il proprio corpo a 360 gradi per il ritorno alle scene. Jannik Sinner lo sta facendo dopo essere tornato sui campi a Roma, in particolare indossando un cardiofrequenzimetro con Gps. Una novità resa possibile da una recente normativa ATP e WTA che consente l'utilizzo di questi dispositivi nei tornei, sia in allenamento che in partita.

Si applica tramite una sorta di schienale nella parte superiore e consente di tracciare con precisione tutti i movimenti in campo di un atleta, monitorando in tempo reale diversi parametri tra cui: chilometri percorsi, velocità, intensità degli sforzi ovvero il rapporto delle azioni con la frequenza cardiaca.

L'adozione del GPS è stata decisa durante lo stop forzato di Sinner dal suo staff, specificatamente dal preparatore Marco Panichi, così da monitorare il recupero fisico e gli spostamenti in campo, anche al fine di migliorare la postura in determinati colpi.