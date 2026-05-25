I compagni di ieri riconoscevano meriti e valore degli avversari

La rispettosa e rispettata partecipazione di Nilde Jotti e Giancarlo Pajetta alla comune camera ardente di Giorgio Almirante e Pino Romualdi nel maggio del 1988, testimoniata in un bell’articolo su Libero di Annalisa Terranova, che faceva parte del picchetto del servizio d’ordine dei giovani missini, era stata preceduta nel 1985 dalla visita commossa di Giorgio Almirante alla camera ardente di Enrico Berlinguer, allestita alle Botteghe oscure. Dove il leader della destra italiana, come avrebbe raccontato poi la moglie Assunta, aveva deciso di andare piangendo alla notizia della morte del segretario comunista. Di cui era stato certamente un avversario senza tuttavia disconoscerne i meriti, a partire dalla onestà personale, o negargli addirittura la collaborazione in passaggi difficilissimi della storia nazionale, e non solo di entrambi i loro partiti.

Il Pci, in particolare, era minacciato nella sua credibilità e persino sopravvivenza al terrorismo rosso che lo sentiva imborghesito dai rapporti con la Dc di Aldo Moro e di Giulio Andreotti. Il partito di Almirante era minacciato dal terrorismo nero, al quale veniva abbinato per aumentarne l’isolamento in nome dell’antifascismo. I due segretari in una rigorosa riservatezza imposta dalle loro basi animose, chiamiamole così, avevano avvertito la necessità e preso l’abitudine di incontrarsi e scambiarsi notizie, consigli e impegni. Fu una bella e rara pagina della politica nazionale, calpestata più ancora che dimenticata dalla sinistra che ha fatto un caso anche del ricordo dedicato ad Almirante nel trentattotesimo anniversario della scomparsa dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente del Senato Ignazio La Russa, la solita “seconda carica dello Stato” che gli viene rimproverata, anzi rinfacciata, ogni volta che lui dice o fa ciò che non piace ai suoi critici e avversari in servizio permanente ed effettivo. Si demonizza con ossessione in Italia una destra con la quale anche prima della cura termale di Gianfranco Fini a Fiuggi hanno avuto rapporti di un certo peso politico tutti indistintamente i partiti. Ricordo, fra l’altro, i voti missini con i quali nel 1955 Giulio Andreotti riuscì a mandare al Quirinale, mischiati ad alcuni comunisti, Giovanni Gronchi. Lo stesso Andreotti e altri della Dc riuscirono poi a coinvolgere, quanto meno, i missini - che non aspettavano altro - nell’elezione dei presidenti della Repubblica Antonio Segni e Giovanni Leone. Sarebbe accaduto nel 1985, su richiesta dell’allora presidente del Consiglio Bettino Craxi a Giorgio Almirante, anche con Arnaldo Forlani, se questi non si fosse sottratto da solo alla corsa per fare correre ed eleggere in una sola votazione Francesco Cossiga alla scadenza del mandato di Sandro Pertini.