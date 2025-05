Milan, la scelta cade su Igli Tare: qual è il rischio maggiore

I tifosi del Milan attendevano il nome del nuovo direttore sportivo almeno quanto i gestori degli stabilimenti balneari aspettano l’arrivo dell’estate. Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto - che non sarebbero poi così assurdi vista la gestione di tutta la vicenda - a guidare la prossima sessione di calciomercato del Diavolo sarà Igli Tare. 51 anni, albanese, ma in Italia da una vita, bandiera della Lazio, ma pronto a cogliere l’occasione della vita: riportare al vertice un club blasonato come il Milan. Dopo un lunghissimo casting, portato avanti dall’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani, è stato Tare a spuntarla, perché uomo di calcio, dal carattere forte, ma anche di cultura, come testimoniato dalle sei lingue parlate (albanese, italiano, inglese, tedesco, spagnolo e greco).

Rispetto ad altri nomi, come il ds dell’Atalanta Tony D’Amico, tra l’altro, Tare non era legato ad altre società (con il Milan firmerà un triennale), avendo lasciato la Lazio un anno fa, dopo 18 anni nel club biancoceleste, dal 2005 al 2008 come giocatore e, in seguito, come direttore sportivo. Anni, quelli alla guida della Lazio, in cui non sono mancati i grandi colpi di mercato, su tutti l’acquisto di Sergej Milinkovic-Savic, preso nell’estate del 2015 dal Genk per 12 milioni di euro e divenuto uno dei migliori centrocampisti al mondo. I tifosi del Milan già sognano il serbo in rossonero (oggi gioca all’Al-Hilal, in Arabia Saudita), ma si tratta di discorsi prematuri. Anche perché non è chiaro quale sarà il budget messo a disposizione da RedBird, fondo americano proprietario del Milan, in particolare dopo la mancata qualificazione in Europa. È probabile che possa esserci una rivoluzione a Milanello, con i pochi reduci dello Scudetto del 2022 messi in discussione. Da Rafael Leao a Theo Hernandez, da Mike Maignan a Fikayo Tomori, tutti potrebbero lasciare Milano (Theo Hernandez e Maignan, tra l’altro, sono in scadenza di contratto al 30 giugno del 2026).