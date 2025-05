Milan, il nuovo mister? La scelta di Igli Tare

Il nuovo ds. è a un passo e si chiama Igli Tare. L’ex attaccante e dirigente albanese della Lazio è vicino a firmare col Diavolo dopo l’accelerata da parte del’a.d. Giorgio Furlani e sarà chiamato a scegliere l'allenatore che sostituirà Sergio Conceiçao. Per Tare l’uomo giusto, secondo Sportmediaset, si chiama Vincenzo Italiano. Ma Fenucci e Saputo, un anno dopo lo "scippo" di Thiago Motta da parte della Juve, non lasceranno andar via a cuor leggero il tecnico che ha riportato la Coppa Italia nella bacheca rossoblù dopo 51 anni, anzi. I dirigenti bolognesi hanno già messo sul tavolo di Italiano una proposta di rinnovo: un altro anno di contratto, fino a giugno 2027, e aumento dell'ingaggio a trecentomila euro netti a stagione. L'ex mister della Fiorentina si trova molto bene a Bologna e sta valutando con attenzione la proposta recapitatagli dal club.

Prima del ritorno di fiamma con Tare, si era parlato con insistenza di un possibile approdo di Maurizio Sarri al Milan. Il toscano era già stato contattato prima di Conceiçao, ma aveva rifiutato una proposta che, in pratica, poteva liberarlo dopo sei mesi, cosa che in effetti accadrà a breve al portoghese. Sarri ha già lavorato con il futuro d.s. rossonero, Tare, alla Lazio, dove però i due non avrebbero avuto un rapporto idilliaco.