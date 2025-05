Inter-Psg, fuorionda di Luis Enrique: "Sono un bugiardo", tutto torna

La finale di Champions tra Psg e Inter è oramai alle porte (il 31 maggio) e intanto l’allenatore del Psg, Luis Enrique, ha parlato ad alcuni media internazionali prima della finale. Tra i presenti anche il giornalista di Sky, Gianluigi Bagnulo, che nonostante conoscesse benissimo l'italiano ha scelto di rispondere parlando la sua lingua. In un siparietto divertente pubblicato sui social, Bagnulo ha spiegato come una promessa che aveva fatto Luis Enrique è stata rimangiata dallo stesso allenatore, che ci ha scherzato su: "Mi dispiace sono un bugiardo".

Il giornalista attraverso il suo account ha pronunciato infatti queste parole: "Ci aveva promesso live che in caso di finale sarebbe tornato a fare interviste in italiano — scrive — Non l’ha fatto e ne è uscito così. Sinceramente bugiardo. Ho apprezzato talmente tanto la schiettezza che istintivamente mi è venuto da ridere". Rimanendo comunque colpito in bene da questo colpo di scena: "Non ama le telecamere, non ama i giornalisti, poi parla e ti sorprende come quando allena — aggiunge — Luis Enrique è un test costante, diverso da tutti, geniale sul campo, gigante nella vita e porta a Monaco una storia fortissima".