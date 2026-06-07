Roma, sale sul bus e si spoglia davanti a tutti: sconcerto e paura

Sale sull'autobus al capolinea, si denuda e comincia a molestare le persone presenti seminando sconcerto e paura: per questo un uomo di 59 anni, siciliano, è stato denunciato dai carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante. Tra le accuse nei suoi confronti anche resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Il fatto risale alle 22 di ieri, sabato 6 giugno, a piazza Zama, nel quartiere Appio-San Giovanni.

Il 59enne, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine, sarebbe salito a bordo di un autobus della linea Atac, tratta Piazza Zama – Stazione Tiburtina, in evidente stato di alterazione psicofisica. A quel punto avrebbe iniziato a spogliarsi davanti agli altri passeggeri, molestandoli. I carabinieri, allertati dall’autista del bus, sono subito giunti sul posto bloccando e portando via l'uomo.