Roma, ecco il furbetto della Ztl: usa un passeggino per aggirare la telecamera

Un passeggino per aggirare la Ztl. Tutto vero. Accade a Roma, nel centro città. In un video ormai virale sui social, si vede un uomo impugnare un passeggino e seguire a passo d'uomo la macchina guidata da un'altra persona. Nel filmato, girato da via Urbana, all’altezza di piazza dell’Esquilino, si vede un uomo che, con un passeggino, copre la targa di un’auto che, nel frattempo, procede lentamente superando i "controlli" degli occhi elettronici del varco elettronico.

Immediata la reazione degli utenti del web che si complimentano per la trovata arrivando a definire l'uomo un vero e proprio "genio". Non è però la prima volta che nella Capitale si assiste a gesti di questo tipo. Nel corso degli anni, gli automobilisti hanno usato gratta e vinci, nastri e impermeabili per coprire le targhe. Ci sono poi quelli specializzati nell’entrata contromano oppure tenendo sollevato lo sportello del portabagagli. C’è infine chi, addirittura, modifica la propria targa per entrare gratuitamente e, soprattutto, evitare le multe.