Libero logo
Roland Garros
Nicole Minetti
Andrea Sempio
Iran

Roma, ecco il furbetto della Ztl: usa un passeggino per aggirare la telecamera

lunedì 8 giugno 2026
Roma, ecco il furbetto della Ztl: usa un passeggino per aggirare la telecamera

1' di lettura

Un passeggino per aggirare la Ztl. Tutto vero. Accade a Roma, nel centro città. In un video ormai virale sui social, si vede un uomo impugnare un passeggino e seguire a passo d'uomo la macchina guidata da un'altra persona. Nel filmato, girato da via Urbana, all’altezza di piazza dell’Esquilino, si vede un uomo che, con un passeggino, copre la targa di un’auto che, nel frattempo, procede lentamente superando i "controlli" degli occhi elettronici del varco elettronico. 

Immediata la reazione degli utenti del web che si complimentano per la trovata arrivando a definire l'uomo un vero e proprio "genio". Non è però la prima volta che nella Capitale si assiste a gesti di questo tipo. Nel corso degli anni, gli automobilisti hanno usato gratta e vinci, nastri e impermeabili per coprire le targhe. Ci sono poi quelli specializzati nell’entrata contromano oppure tenendo sollevato lo sportello del portabagagli. C’è infine chi, addirittura, modifica la propria targa per entrare gratuitamente e, soprattutto, evitare le multe.

Fisco, slot-machine scollegate: una truffa da 8 milioni

Una possibile evasione fiscale da 8 milioni di euro, un caso che gravita attorno alle slot-machines: macchinette non col...

L'istituzione delle ZTL è permessa dall’art. 7 del Codice della Strada, che consente ai comuni di delimitare aree con accesso limitato ai veicoli per motivi di interesse pubblico. Nel corso del tempo Roma ha esteso queste aree, istituendo ZTL diurne anche nel centro storico.

Superbonus, l'ultimo disastro di Conte: a Brescia sgominata la "banda del 110%"

La Compagnia della Guardia di finanza di Rovato, nell'ambito di un'attività coordinata dalla Procura dell...
tag
ztl
roma

Choc a Roma Roma, sale sul bus e si spoglia davanti a tutti: sconcerto e paura

La denuncia Roma, due gelati 44 euro: lo scontrino choc, cos'è successo

La stagione 2026/27 Serie A, ecco il nuovo calendario: le date chiave, quando si deciderà lo scudetto

ti potrebbero interessare

La minaccia dei maranza vi preoccupa per le vostre vacanze?

La minaccia dei maranza vi preoccupa per le vostre vacanze?

Cinque Terre, l'innalzamento del mare mette a rischio le coste di Monterosso e Vernazza

Cinque Terre, l'innalzamento del mare mette a rischio le coste di Monterosso e Vernazza

Il Pride celebra Gaza ma in Palestina i gay sono perseguitati

Il Pride celebra Gaza ma in Palestina i gay sono perseguitati

Daniele Dell'Orco
Massimo Giletti, "chi ha ucciso veramente Mussolini": l'inchiesta che manderà ai matti la sinistra

Massimo Giletti, "chi ha ucciso veramente Mussolini": l'inchiesta che manderà ai matti la sinistra

Roberto Tortora