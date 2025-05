Sinner, "non troppo bene": il problema fisico, ansia prima di Lehecka

Richard Gasquet non ha avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo che si è ritrovato fuori dal Roland Garros, travolto dalla valanga Jannik Sinner. Subito dopo il match (vinto 6-3; 6-0; 6-4), l'altoatesino ha però gelato i tifosi, rivelando di essersi beccato un bel raffreddore che non lo fa sentire al top in questo momento. E, all’orizzonte, c’è ora l’ostacolo ceco, il numero 34 del ranking ATP Jiří Lehečka. Il virus ha colpito Sinner nei giorni intercorsi tra la vittoria contro il primo francese, Rinderknech, e quella contro il secondo, Gasquet appunto. La respirazione più affannosa avrebbe potuto compromettere il match dell’italiano che, però, è abituato a tenere tutto sotto controllo e, anche in questa occasione, ha cercato di rimediare con l’aiuto dello staff tecnico. E, infatti, è sceso in campo con la sua consueta sicurezza.

Jannik Sinner annichilisce Gasquet e vola al 3° turno. Il punto "letale", Parigi impazzisce Jannik Sinner accede al terzo turno del Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha eliminato in tre set la wild card di cas...

Così Jannik nella conferenza post-match: “Ora sto abbastanza bene, purtroppo nei giorni scorsi non sono stato benissimo. Ho avuto un po’ di raffreddore, ho dovuto fare i conti col naso chiuso. Sto meglio di come stavo ieri, quindi il livello del mio tennis si è alzato un po’. Sarà importante il prossimo allenamento, alzeremo l’intensità. Spero di riuscire poi a portarla anche in campo”. Lehecka gli ha fatto da sparring partner alla vigilia degli Internazionali d’Italia e, quindi, lo conosce molto bene: “Mi aspetto una partita difficile, sta giocando molto bene, fisicamente è forte e colpisce molto bene la palla. Dovrò fare le scelte giuste, c’è senz’altro da stare attenti”.

Jannik Sinner, l'omaggio al pubblico di Parigi: "Grazie per il tifo equo" Bastano tre set a Jannik Sinner per avere la meglio su Richard Gasquet. Il numero uno al mondo si impone sul francese pe...