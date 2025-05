Jannik Sinner annichilisce Gasquet e vola al 3° turno. Il punto "letale", Parigi impazzisce

Jannik Sinner accede al terzo turno del Roland Garros. Il numero 1 del mondo ha eliminato in tre set la wild card di casa Richard Gasquet, alla sua ultima partecipazione allo Slam parigino. 6-3 6-0 6-4, in un'ora e 57 minuti di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della scorsa edizione.

Il tre volte campione Slam al terzo turno incontrerà il ceco Jiri Lehecka, che ha battuto in quattro set lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Nonostante i crampi, Arthur Fils, potenziale avversario di Sinner agli ottavi, si salva al quinto set contro Jaume Munar. "È stato speciale giocare qui con Gasquet. Sapevo non sarebbe stata facile, ma sono contento di essere al terzo turno". Queste le parole di Sinner dopo la vittoria. "Abbiamo un ottimo rapporto fuori dal campo - ha proseguito il fuoriclasse altoatesino - Apparteniamo a generazioni diverse. Gli faccio le congratulazioni per la sua incredibile carriera. Tutti si ricorderanno della persona che è stata".