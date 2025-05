Jannik Sinner, clamoroso: "Troppo vicina", ferma il match con Gasquet

E la musica non sembra essere cambiata a Parigi, dove si sta disputando il Roland Garros, uno dei quattro grandi Slam del circuito tennistico. Il numero uno al mondo si è sbarazzato senza problemi di Richard Gasquet . Tra l'altro, il padrone di casa era anche alla sua ultima partita in carriera. Il match è stato dominato dall'altoatesino. Anche se con qualche piccolo imprevisto.

Jannik Sinner , nonostante i tre mesi di sospensione concordati con la Wada, non ha perso il tocco. Prima la finale di Roma, persa solo grazie a una prestazione stratosferica di Carlos Alcaraz: il vero re della terra rossa.

Richard Gasquet non ha avuto nemmeno il tempo di capire cosa stesse succedendo che si è ritrovato fuori dal Rolan...

A un certo punto il numero uno al mondo si è dovuto fermare, infastidito da qualcosa in campo. In un primo momento, si pensava si trattasse del solito disturbatore. Ma poi si è capito che il problema era decisamente più tecnico. Con ampi gesti al giudice di sedia, Jannik Sinner ha spiegato che la Spider Cam - la telecamera appesa a un filo sopra i giocatori, si era avvicinata troppo al campo. "Si è avvicinata troppo", si è lamentato l'azzurro. L'inconveniente è stato risolto in un nanosecondo. I due tennisti hanno ripreso a darsi battaglia e alla fine Jannik Sinner ha avuto la meglio: Tutto bene quel che finisce bene.