Sinner-Lehecka, la profezia di Vagnozzi spaventa l'Italia

Alla vigilia del terzo turno del Roland Garros, Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivolgendo lo sguardo alla sfida che attende l’altoatesino contro il ceco Jiri Lehecka. “Sarà un match complicato – ha dichiarato Vagnozzi –. Jannik dovrà alzare il livello. Sta meglio, siamo contenti di come si sta riprendendo. Ora può godersi la sua vita da tennista al 100%”, ha spiegato il coach. Insomma, bene. Però l'altoatesino deve fare di più, "alzare il livello". Un monito, chiarissimo.

Fino ad ora il ragazzo di San Candidoha mostrato solidità e determinazione nei primi due turni dello Slam parigino. All’esordio ha superato il giovane statunitense Christopher Eubanks in tre set, dominando senza storia la partita (eccezion fatta un'esitazione nel terzo set). Poi è arrivato un altro successo netto contro il francese Richard Gasquet, alla sua ultima partita in carriera, dove con Jannik non c'è stata storia.