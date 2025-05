Adriano Panatta sconvolto da Sinner: dice solo due parole

La prestazione di Sinner? ''Impressionante e imbarazzante"': queste le parole a caldo di Adriano Panatta, commentando all'esterno dello stadio Suzanne Lenglen del Roland Garros a Parigi, la vittoria dell'azzurro in trasferta lungo le rive della Senna contro il ceco Jiri Lehecka per 6-0, 6-1, 6-2. Pronostici? ''Non ne faccio'', ha aggiunto Panatta, campione al Roland Garros nel 1976.

A dire il vero, lo stesso Sinner si è reso conto della qualità impressionante del suo tennis. "Oggi ho giocato veramente bene per due set e mezzo - ha detto - E Jiri ha servito anche bene, in modo coraggioso. Sono molto felice. Stamattina ho detto al team che mi sentivo bene, pronto anche dal punto di vista fisico. Mi sono scaldato bene, è stato breve più del previsto, 20-25 minuti, ma mi sentivo alla grande. Cerco di andare in campo con la giusta concentrazione e di applicare quello che prepariamo con i miei coach. Poi è importante che io mi senta felice in campo" ha spiegato Sinner, che ha vinto la 17ma partita consecutiva negli Slam e raggiunto gli ottavi per la 15ma volta negli ultimi 16 Slam giocati.