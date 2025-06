Sinner, "tempesta in corso": una verità mai detta

I tre mesi di stop non hanno scalfito il talento di Jannik Sinner. Al rientro, subito in finale a Roma, sconfitto soltanto da un monumentale Alcaraz. E ora, al Roland Garros, una marcia spedita almeno fino ai quarti, dove affronterà Aleksandr Bublik.

Agli ottavi si è dovuto piegare anche Rublev, uno dei pochissimi a battere l’italiano l’anno scorso. E c’è stata un’evoluzione nel gioco di Sinner, che oggi lo rende più completo di ieri. Soprattutto in risposta al servizio degli avversari, ora non si pone più frontalmente come era solito fare, ma si assesta quasi di profilo, piede sinistro in avanti, subito pronto per rispondere aggressivamente.

Lo ha spiegato lo stesso Sinner a fine partita, vinta in tre set (6-1; 6-3; 6-4): “In realtà abbiamo cambiato proprio prima di questo torneo. A volte avevo la sensazione di perdere un po’ il ritmo, e questa nuova posizione mi dà un po’ più ritmo e mi permette di reagire meglio sulla palla, soprattutto sulle prime che arrivano molto veloci. Sulla seconda di servizio ho cercato invece di variare un po’, rispondendo più da dietro oppure avvicinandomi. Oggi ho sentito che da dietro funzionava molto bene. C’era un po’ di vento in una direzione, quindi da un lato puoi servire in un modo e dall’altro in un altro. È un gioco molto tattico. Ma, ancora una volta, cerchiamo sempre di migliorarci come giocatori, provando cose nuove. Alcune funzionano molto bene, come oggi”.