Jannik Sinner, il colpo del fenicottero sconvolge il tennis

Dalla volpe al fenicottero il passo è più breve di quanto si immagini. Jannik Sinner continua a dare spettacolo ai Roland Garros di Parigi. Il numero uno al mondo ha travolto in tre set il ceco Jiri Lehecka. Un match impressionante, con i primi due set scivolati in via in scioltezza. E con l'azzurro che ha sfoggiato un colpo ancora sconosciuto ai suoi innumerevoli ammiratori.

A inizio partita c'è stato un bello scambio tra l'altoatesino e il suo avversario. Poi, a un certo punto, il ceco ha chiamato a rete l'azzurro. Sinner si è fiondato sulla pallina. Ma poi è rimasto quasi incastrato con la rete. E, come in un passo di danza, ha tentato di colpire la pallina reggendosi su una gamba sola. A dimostrazione di una coordinazione fuori dal comune, unica. E non importa che poi il punto sia andato in favore dell'avversario. Il gesto rimane e ha lasciato tutti a bocca aperta.

"Ho giocato veramente bene, specialmente per due set e mezzo", così Jannik Sinner al termkne del match vinto contro Jiri Lehecka. "Lui ha servito molto bene, ci conoscevamo abbastanza perché avevamo già giocato in precedenza - ha aggiunto il n.1 al mondo - ma sono molto contento. Ieri era il compleanno di Simone (Vagnozzi, ndr), e solitamente quando è il suo compleanno io non gioco mai bene: per fortuna non ho giocato ieri. Oggi questa prestazione è per lui e grazie come sempre al pubblico, l'atmosfera era fantastica".