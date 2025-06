Lorenzo Musetti furioso: "Domanda irrispettosa, non rispondo"

Lorenzo Musetti, dopo la vittoria contro Tiafoe al Roland Garros, ha risposto con fermezza a una domanda inopportuna di un giornalista durante la conferenza stampa. Il reporter gli ha chiesto come avrebbe affrontato Carlos Alcaraz in semifinale, mentre lo spagnolo era ancora impegnato contro Tommy Paul. Musetti, visibilmente contrariato, ha definito la domanda irrispettosa nei confronti di Paul, ancora in gara, rifiutandosi di rispondere: “Non voglio parlare di questo argomento”. Con un sorriso amaro e un tono deciso, ha sottolineato l’importanza del rispetto per l’avversario, evidenziando la gaffe del giornalista che aveva dato per scontata la vittoria di Alcaraz.

Il tennista italiano, 23enne di Carrara, ha dimostrato maturità e lealtà, non solo nella risposta al giornalista ma anche nel riconoscere un proprio errore durante il match con Tiafoe. Un gesto di stizza, un calcio involontario a una pallina che ha colpito un giudice di linea, gli è costato un warning.

Musetti si è subito scusato, ammettendo la propria colpa: “È stata una sfortunata coincidenza, non volevo fare male a nessuno”. La sua reazione, sia in campo che in conferenza, ha messo in luce la sua classe e il suo senso di fair play, guadagnandosi il rispetto del pubblico e sottolineando l’importanza di non anticipare eventi ancora incerti nel rispetto degli avversari.