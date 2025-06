Simone Inzaghi, il messaggio di Lautaro Martinez: "Grazie mister"

Dono passati quattro giorni dalla disfatta dell'Inter di Monaco, in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain. Ma di cosa ne sono successe. Simone Inzaghi , in accordo con l'Inter, ha deciso di accettare la ricca offerta dell'Arabia Saudita, lasciando così vacante la panchina nerazzurra. La dirigenza, che ora è alla ricerca di un sostituto, lo ha ringraziato per i tanti successi portati a casa. Stesso discorso anche per vari giocatori della rosa, a cominciare da Marcus Thuram , una delle scommesse vinte proprio dall'ex allenatore della Lazio.

Intanto è sfumata la possibilità di vedere Cesc Fabregas sulla panchina del Biscione. Il tecnico spagnolo ha deciso di rimanere al Como per portare avanti il progetto della società. "Ho iniziato con questo club perché pensavo a un progetto a lungo termine - ha spiegato Cesc -. Non voglio finire la mia carriera in un club dove c’è un progetto per uno o due anni, e poi termina tutto. Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose. Fortunatamente condividiamo la stessa visione, lo stesso obiettivo, che è arrivare il più in alto possibile. Insieme siamo diventati davvero una buona squadra, in una piccola città, in un piccolo club — perché siamo ancora un piccolo club — ma con grandi, grandissime ambizioni per il futuro".