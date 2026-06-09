Jannik Sinner, come sta e quando torna: l'esito dei test al San Raffaele

Terminati i test medici per Jannik Sinner dopo il malessere accusato al Roland Garros, che è costato al numero 1 del mondo l'eliminazione al secondo turno del torneo parigino. Il tennista azzurro si è sottoposto a esami ematochimici completi, controlli generali e approfondimenti più specifici, compresi quelli cardiologici. Jannik ha passato circa sette ore fra ieri mattina e oggi all'ospedale San Raffaele di Milano, accompagnato dal proprio team e dal professor Alberto Zangrillo. L'obiettivo dei test non era solo quello di capire cosa fosse successo durante il Roland Garros, ma anche verificare se esistesse un comune denominatore dietro i diversi momenti di affaticamento accusati negli ultimi mesi.

I primi risultati, tuttavia, hanno fornito un quadro positivo. Dopo il primo ciclo di esami, non sarebbe emerso alcun elemento preoccupante: nessuna anomalia significativa e nessuna problematica che potrebbe compromettere il prosieguo della stagione. Dopotutto, non c'era nulla che facesse sospettare di qualcosa di grave: Jannik si è sottoposto agli esami dopo un periodo di relax a Monte Carlo e dopo alcuni giorni di vacanza in Sardegna in compagnia della fidanzata Laila Hasanovic e alcuni amici. Tutto faceva credere a controlli preventivi, più che di emergenza.

Ora, terminato il secondo giorno di test, Sinner è atteso a Monte Carlo dove riprenderà ad allenarsi in vista dell'inizio della stagione sull'erba. Jannik tornerà in campo a Wimbledon, dove si presenterà da campione in carica. Non ci sono, infatti, elementi che possano anche solo far sospettare di un'assenza del tennista altoatesino all'All England Club, dove, data l'assenza di Carlos Alcaraz, sarà nuovamente il favorito numero uno per la conquista del titolo.