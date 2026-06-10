Milan, l'annuncio surreale: "Si inizia il 25 luglio". La furia dei tifosi

Un Milan sempre più surreale: società nel caos, dirigenti azzerati, giocatori in fuga e nessuna allenatore. E il club, in questo contesto, che fa? Annuncia il calendario delle amichevoli estive . Ovvio, ma grottesco: rossoneri in campo. Ma chi? Quali giocatori? E in panchina?

Il raduno è fissato per il 13 luglio a Milanello, ma nessun ritiro prolungato. La squadra, infatti, si sposterà tra diversi Paesi e continenti . Il primo appuntamento sarà il 25 luglio in Scozia contro il Celtic. Successivamente i rossoneri voleranno in Australia per affrontare l'Inter il 5 agosto, prima di trasferirsi in Indonesia dove l'8 agosto sfideranno il Chelsea. Chiusura il 15 agosto in Polonia contro il Manchester United, a una sola settimana dall'inizio del campionato.

A far discutere non solo la logistica, complessa, del tour, ma soprattutto il fatto che sia stato definito mentre i rossoneri navigano nel caos. Dopo la cacciata di Tare, Moncada e Furlani, con Ibrahimovic impegnato negli Stati Uniti, il club è ancora alla ricerca dei dirigenti per tentare il rilancio. Restano aperti, soprattutto, i casi relativi alla direzione tecnica e alla panchina: Rangnick non ha ancora sciolto le riserve sul ruolo di direttore tecnico e Glasner non ha dato il via libera definitivo. Ma si va tutti in giro per il mondo...