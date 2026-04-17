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Donald Trump attacca ancora l'Italia: "Noi per loro non ci saremo"

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venerdì 17 aprile 2026
Donald Trump attacca ancora l'Italia: "Noi per loro non ci saremo"

2' di lettura

Nuovo attacco del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Italia. "L'Italia non c'è stata per noi, noi non ci saremo per loro", ha scritto il capo della Casa Bianca sul suo social network Truth, rilanciando un articolo del Guardian del 31 marzo scorso dal titolo "L'Italia nega l'uso della base in Sicilia agli aerei americani che trasportano armi per la guerra in Iran". Già nei giorni scorsi c'era stato uno strappo tra il tycoon e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo che quest'ultima aveva definito "inaccettabili" le parole di Trump su Papa Leone XIV.

Il presidente Usa, infatti, aveva parlato del Pontefice come di un "debole". E dopo la presa di posizione della premier, Trump aveva replicato attaccando: "È lei che è inaccettabile. Sono scioccato da lei, pensavo avesse coraggio ma mi sbagliavo". E in un'intervista a Fox News aveva rincarato la dose: "È stata negativa. Chiunque abbia rifiutato il proprio aiuto nella gestione della situazione con l’Iran non ha più lo stesso rapporto con noi". Parole dure a seguito delle quali aveva anche messo in dubbio il rapporto tra Washington e Roma: "Giusto per vostra informazione, l’Italia riceve grandi quantità di petrolio dallo Stretto (di Hormuz, ndr)".

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Uno strappo su cui si è espresso anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Io credo che debba essere sempre tenuto in conto che un rapporto di alleanza e di amicizia come quello fra l’Italia e gli Stati Uniti debba essere fatto di lealtà e rispetto. Cosa che noi abbiamo sempre fatto".

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