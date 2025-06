Jannik Sinner clamoroso: "Eccezionali", che lezione alla Francia

La rivalità Francia-Italia, a livello territoriale, è oramai nota a tutti. Il problema però è quanto buona parte del pubblico presente alla finale del Roland Garros incitava Carlos Alcaraz cercando di disturbare Jannik Sinner durante gli scambi di gioco. Nonostante tutto, nonostante il fastidio, il 23enne di San Candido si è dimostrato il solito signore, ringraziando i presenti dell’Open di Francia: "È più facile giocare che parlare in questo momento…", ha esordito a fine match. Poi ha ringraziato il pubblico che, nonostante abbia fatto il tifo per l'iberico, ha definito "straordinario" per la partecipazione e le attenzioni che gli hanno dedicato in queste due settimane. "Vi ringrazio, siete stati davvero eccezionali”.

Sinner ha fatto 193 punti, contro i 192 di Alcaraz, ma non sono bastati. La sconfitta fa malissimo: “Non dormirò molto bene questa notte… ma va bene così". In vantaggio per 2-1, sul 5-3 nel 4° set è stato in vantaggio per 40-0 ma ha fallito tre match point. Bravissimo anche il suo rivale, con cui si è congratulato: “Un'altra prestazione eccezionale e un'altra battaglia stupenda, complimenti a te e al tuo team — ha detto Jannik — Sono felicissimo per voi, ve lo meritate".