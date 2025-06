Alcaraz, il gesto con cui umilia Sinner: piovono insulti

A finale in corso e dopo l'amaro verdetto, l'X italiano si divide in egual misura: critiche a Carlos Alcaraz e insulti al pubblico francese. Non si tratta solo di tifare Jannik Sinner, scrivono tutti: nell'ultimo atto del Roland Garros è affondata la sportività. Sotto accusa ci sono il "tifo sfacciato" dei parigini per lo spagnolo (il vero, riconosciuto, "signore della terra rossa" che qua era il campione in carica) e un po' troppa esuberanza del fenomeno di Murcia dopo i punti strappati a un Sinner in crescente difficoltà psicofisiche. E le due cose sono andate di pari passo a partire dal quarto set, per esplodere poi nel super-tiebreak del quinto, decisivo parziale. Il controbreak strappato da Jannik a un passo dalla sconfitta aveva gelato il pubblico del Philippe Chatrier, rinato da lì a pochi minuti dopo con scene da Psg-Inter di Champions League. "Alcaraz è molto leale nel gioco, ma è davvero necessario o opportuno portare il dito all'orecchio mentre tutto lo stadio ti sta già glorificando? Onore a Sinner che da questo punto di vista si dimostra un signore. Non tradisce mai un'emozione e ha un rispetto smisurato. Chapeau", fanno notare sull'ex Twitter.

"Il gesto dell'orecchio è antisportivo - suggerisce un utente -. Nato nel calcio da giocatori contestati, che una volta segnato un gol, lo facevano per dire: 'Adesso non vi sento più'! Farlo in un campo di tennis, con pubblico già a favore, oltre che grande maleducazione è totale idiozia!", "Non mi è mai stato simpatico Alcaraz con quello strano fisico da culturista, con quel modo di esultare da buffone. Oggi mi diventa antipatico. Un tamarro che non sa l'inglese come i suoi tifosi, che fa il pugnetto e mostra l'orecchio su errori gratuiti. Pessimo", "Alcaraz dito all'orecchio a ogni game vinto, quando davvero tutto lo stadio tifa contro Sinner", "Alcaraz che fa il ditino all'orecchio è davvero ridicolo. È un gesto che fanno quelli che hanno il pubblico contro, non quelli che ce l'hanno sempre spudoratamente a favore".

