Nick Kyrgios fatto fuori dalla Bbc! Lo scandalo per cui perde il posto

Nick Kyrgios fuori dai piani della BBC per la copertura di Wimbledon. L'ex giocatore non ricoprirà il ruolo di commentatore, come invece accaduto nella scorsa stagione. Il motivo non sarebbe solo le sue condizioni fisiche, ma soprattutto le controversie extra-tennis. Basti pensare alla vicenda sull’aggressione all’ex fidanzata Chiara Passari.



Stando al Telegraph, Kyrgios non farà parte del team di lavoro del prossimo Slam londinese né sulla BBC né su ESPN. Non a caso la scelta di affidargli un ruolo televisivo nel 2023 fu al centro di una vera polemica, soprattutto da parte del comitato parlamentare per le donne e le pari opportunità del Regno Unito, che definì la decisione dell’emittente "irresponsabile". "Non tolleriamo in alcun modo le sue precedenti azioni o comportamenti, dentro e fuori dal campo. È stato assunto solo per condividere le sue opinioni sul tennis. Negli ultimi mesi ha fornito servizi simili ad altri importanti emittenti sportive. Il procedimento legale in cui è stato coinvolto è concluso, è ben documentato e lui ne ha parlato pubblicamente", si giustificò la BBC.