Nick Kyrgios, altro vergognoso sfregio a Jannik Sinner: "Festa tutta notte!"

"Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte". Nick Kyrgios non si smentisce mai. L'australiano, che ha dato forfait per il primo grande Slam della stagione - l'Australian Open -, fa parlare di sé più per le sue dichiarazioni sopra le righe che per il suo rendimento in campo che in questo caso è prossimo allo zero. Se non nullo. Kyrgios ha dichiarato pubblicamente di fare il tifo per Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo. "Sei il mio giocatore preferito", gli ha confessato. "Davvero?", la risposta incredula dello spagnolo.

Ma il grande favorito per la vittoria resta Jannik Sinner, anche perché viene da due successi consecutivi a Melbourne. Tra l'altro l'australiano lo scorso anno aveva indicato proprio l'altoatesino come grande favorito per la vittoria di Wilmbledon proprio perché allo spagnolo piace molto la movida. "Carlos ama troppo le feste e le ragazze. È il suo unico problema. Jannik Sinner, invece, sarà più concentrato: forse avrà una carriera migliore”, aveva dichiarato l'australiano.