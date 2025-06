Jannik Sinner, la "bevanda segreta" bevuta da Alcaraz per vincere

Una bevanda avrebbe permesso a Carlos Alcaraz di battere Jannik Sinner nella finale del Roland Garros. Si tratterebbe di una bevanda a base di succo di cetriolini. A svelarlo è il quotidiano britannico Times. Quest'ultimo fa sapere che il tennista spagnolo avrebbe utilizzato una sorta di "pozione" composta dal succo di cetriolini sottaceto per reintergrare i liquidi persi nel corso del match. Insomma, un modo del tutto naturale per darsi carica, visto che era sotto di due set.

Eppure per Alcaraz non è la prima volta. Il tennista spagnolo era ricorso a questa particolare bevanda anche nel corso dell'ultimo torneo di Wimbledon. Anche in quel caso il giovane ha vinto. La bevanda, stando agli esperti, porterebbe numerosi benefici. Il motivo? È ricca di potassio e sodio. Motivo per cui sarebbe in grado di prevenire i crampi muscolari nel corso delle gare, permettendo a chi l'assume di reintegrare in breve tempo gli elettroliti persi con il sudore. Non a caso numerosi atleti, oltre al tennista spagnolo, si affidano al succo di cetriolini.