Carlos Alcaraz: "Un potenziale altissimo". Non solo Sinner: chi lo tormenta

“Ancora riguardo i tre match point annullati a Sinner in finale del Roland Garros , ancora non ci credo, ancora non ci credo di essere riuscito a rimontare: è difficile per me realizzare di aver vinto. Continuo a rivedere quei video e mi sembra ancora impossibile”.

Dopo la finale vinta “con Jannik non ho parlato — ha detto — Siamo amici, ma non stretti. Tuttavia, immagino quello che avrà passato, e anche quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi. La cosa bella del tennis è che non ci si ferma mai. Sono sicuro che tornerà con una forza e motivazione mai viste prima. Anche perché so bene che Wimbledon è un torneo che lo esalta. Jannik sa giocare molto bene sull’erba ed è ovviamente candidato ad arrivare in finale e vincerlo”.

E riguardo alla vacanza in Spagna, prima di Wimbledon, Sinner non vede nulla di male a riguardo: “Siamo a metà anno, la stagione sulla terra è finita, dopo tanta tensione. Quindi era il momento migliore per andare via — ha aggiunto — Io ne avevo bisogno, soprattutto dopo un intenso Roland Garros: è stato bello staccare da tutto per qualche giorno. Perché divertirmi per me è importante, per poi tornare con più energia per la stagione sull’erba. Molta gente ha criticato le mie vacanze a Ibiza, ma anche il mio team era d’accordo. In ogni caso, io imparo sempre da ogni situazione”.