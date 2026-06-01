Jannik Sinner, "sono morto": la frase rubata, una premonizione choc

Quanto sia grave l'entità del malessere che ha letteralmente impietrito Jannik Sinner al Roland Garros, costringendolo di fatto alla resa contro Juan Manuel Cerundolo, lo si scoprirà dai risultati dei test ai quali l'altoatesino, numero 1 del tennis mondiale, si è sottoposto al JMedical una volta lasciata Parigi. Per il momento, bisogna procedere con la "sindrome da accumulo". In altre parole: stanchezza estrema, stress sportivo. Jannik forse ha chiesto troppo al suo fisico in questo inizio 2026 da fantascienza, che dopo le delusioni agli Australian Open e a Doha lo ha visto trionfare in tutti i Masters 1000 giocati, da Indian Wells a Miami, da Montecarlo a Madrid fino a Roma. Un record. L'obiettivo principale dichiarato era però lo Slam francese, il titolo più prestigioso sulla terra rossa e l'unico che gli mancava per completare uno strepitoso Career Grand Slam. Per questo, forse, il blackout energetico che lo ha eliminato al secondo turno fa ancora più male.

Jannik Sinner, la teoria di Gramellini: "Qualcosa si è spento dentro. E forse Flavia Pennetta..." Il crollo di Jannik Sinner al Roland Garros, quel male misterioso che lo ha condotto a una impensabile sconfitta contro ...

Come riporta il Corriere della Sera, però, il dibattito sui troppi impegni in calendario per Sinner si era già aperto da tempo. E non era mancato qualche segnale d'allarme. Perlomeno, qualche spia lampeggiante che avrebbe potuto far cambiare il programma per preservare l'azzurro fino al Roland Garros. "Sono morto", aveva detto l'ultima settimana di aprile Sinner. Stava giocando a Madrid, prima degli Internazionali d'Italia (impegno al quale era atteso come il Messia, di fatto appuntamento ineludibile), il fenomeno di San Candido "incrocia un fisioterapista veterano del circuito Atp e gli confida tutta la sua stanchezza", scrive il Corsera. A Montecarlo ha vinto, battendo anche la fatica. "Non a caso, al debutto alla Caja Magica, perderà un set con il francese Bonzi. Eh, le difficoltà dell’adattamento all’altura, si dirà. Ma «sono morto» è una frase che, da sola, spiega più di qualsiasi ragionamento".

Massimo Cacciari spiazza tutti: "Cos'è il malessere di Jannik Sinner" Jannik Sinner sconfitto al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha accusato un malore che lo ha costretto a fermarsi. ...