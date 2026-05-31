Massimo Cacciari spiazza tutti: "Cos'è il malessere di Jannik Sinner"

Jannik Sinner sconfitto al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha accusato un malore che lo ha costretto a fermarsi. Per il campione, però, non è la prima volta. Un fatto che mette in allarme tanti, team compreso. Non a caso Jannik si starebbe sottoponendo a diversi esami clinici. In ogni caso a commentare quanto accaduto è stato anche Massimo Cacciari, appassionato di tennis. "Il malessere di Sinner? È stress surmenage, ha tirato davvero troppo la corda, non può fare cinque o sei tornei di fila tirando la corda, così per forza che poi uno si rompe".
Insomma, "il problema è solo fisico non mentale, è evidente. Anche il suo staff avrebbe dovuto dirgli qualcosa, è stato sbagliato continuare a stare in campo, doveva ritirarsi subito. E poi devo dire che Cerundolo è stato odioso, festeggiava pure per i punti fatti...".
4 di Sera, Massimo Cacciari umilia la sinistra: "Ampiamente idioti""Quelli che ampiamente la annunciavano erano ampiamente idioti". Non va per il sottile Massimo Cacciari, che a...
Ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, il filosofo si lascia andare a un consiglio: "Ora deve assolutamente riposare, non deve fare nulla prima di Wimbledon". E sulle vicende legate al Milan, afferma: "Si vede che qualcuno lì mi ascolta, hanno mandato via tutti. Ibrahimovic l'uomo giusto per ripartire? bene o male ha portato ultimo scudetto, anche se penso sia un errore non lavorare di nuovo con Maldini. Chi vorrebbe come allenatore? Mi piacerebbe Antonio Conte, credo però che costi troppo".