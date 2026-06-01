Lilli Gruber attacca, Bersani balbetta: imbarazzo a Otto e mezzo

Cantava Ligabue: «Vivo morto o X». Uno come Pier Luigi Bersani con le “non vittorie” ha fatto scrivere fiumi e fiumi d’inchiostro e forse per questo oggi, alla luce della tremenda delusione di Venezia, si accontenta di un più sobrio “pareggio”, per non aggravare la condizione clinica del moribondo campo largo. E Lilli Gruber, non appena sente pronunciare il verdetto in studio a Otto e mezzo su La7, sgrana gli occhi.

«Dopo tre anni e mezzo di governo Meloni si pensava che a queste amministrative il centrosinistra avrebbe fatto boom. Invece non è andata così», lo stuzzica subito. L’ex segretario del Pd parte sulla difensiva: «Io dico quel che penso. Venezia contro il resto del mondo. A Venezia a un certo punto si è creata una bolla tra politica, sondaggisti, il caso Biennale e quello della Fenice.

A un certo punto, soprattutto per i sondaggisti, è diventato quasi obbligatorio che vincesse il centrosinistra». «Ma anche i leader di centrosinistra ci hanno creduto, no?», contesta Lilli. «Ma anche quelli di centrodestra, non se ne sono visti molti a Venezia. Invece bisogna prendere atto che questa destra, dopo undici anni, si è radicata», riconosce Bersani con una punta di rassegnazione. E il “resto del mondo”? «La destra piazza al primo turno 4 sindaci, noi ne piazziamo 6-7. Se vogliamo sfruculiare è un pareggio, è uno stallo. I pareggi sono un brodino per quelli che sono un po’ in difficoltà, mentre sono amari per chi si sente più forte».