Sinner, come l0 hanno beccato in strada a Montecarlo dopo il dramma di Parigi

Un video, pochi secondi: Jannik Sinner che gira su una Vespa rossa a casa sua, Montecarlo. Non farebbe notizia, se non per gli appassionati hardcore del tennista altoatesino. Ma è una testimonianza di come il numero uno al mondo si stia ricaricando, fisicamente e mentalmente, dopo la grande delusione del Roland Garros.

A Parigi, contro Cerundolo, è andata in scena una crisi fisica, energetica e forse emotiva che nel giro di pochi minuti ha bruciato l'entusiasmo di 29 match vinti in 71 giorni. Un dominio totale nei Masters 1000 evaporato proprio nell'appuntamento più atteso, da lui e dai tifosi.

Lo stesso Jannik ha riconosciuto la gravità della situazione, sottoponendosi a esami specifici al JMedical a Torino per capire cosa lo ha bloccato in modo così drammatico. Per ricaricare le pile, Sinner si sta riprendendo la sua quotidianità. E il Corriere della Sera sottolinea come la Vespa, che l'altoatesino usa "quando non è il caso di estrarre dal garage la Ferrari 812, la Porsche 911 o l'Audi RS6"

Un modo semplice per scrollarsi di dossi sia la zavorra di stanchezza sia la negatività parigine dopo il tour de force di una primavera tanto trionfale quanto sfiancante.