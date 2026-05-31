Disastro Elly Schlein dopo la batosta elettorale: cosa sta succedendo nel Pd

A pensar male si fa Pd, ma spesso ci si azzecca... A rallegrarsi maggiormente per il sondaggio Ipsos pubblicato ieri dal Corriere della Sera che dà i dem al 20,1%, in caduta dal 22,3% del mese precedente non è stata Giorgia Meloni, che anzi sta convincendosi che si deve tener stretta la segretaria. Non è stato neppure il rivale del campo largo per Palazzo Chigi, Giuseppe Conte. A sentirsi sollevati se il partito è sceso ai livelli più bassi dei tre anni di guida di Elly Schlein e quattro punti sotto il risultato delle Europee del 2024 sono stati i dem. Dalle terrazze romane alle redazioni, dalla ditta alla componente riformista, quelli che non l’avevano vista arrivare e ora non vedono l’ora di vederla andare.
Certo, a rifletterci pare inspiegabile. Meno di una settimana fa, alle Amministrative, elezioni dove a fare man bassa sono le liste civiche, il Pd ha comunque preso il 38% a Mantova, il 32 a Pistoia, il 29 a Prato; perfino a Venezia, la Laguna delle lacrime, è stata la prima forza, al 25%, dopo la formazione del sindaco vincente, Simone Venturini. Eppure nessuno lo dice, nessuno difende la segretaria; anzi, sono tutti convinti che, con il sondaggio che la affossa, la sinistra abbia svoltato. Come mai? Perché il corpaccione dem sente di poter vincere e ritornare nell’amata e rimpianta stanza dei bottoni ma avverte altrettanto di non aver il leader in grado di condurlo all’impresa. Un po’ come essere invitati al ballo di corte dal principe azzurro e non sapere cosa mettersi.
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Il più spietato, nel sottolineare che la regina è nuda, è stato in tempi non sospetti, subito dopo la vittoria del No al referendum, Paolo Mieli, in un articolo per il Corriere della Sera, la stessa testata della rilevazione Ipsos, impaginato come editoriale, la collocazione più evidente, quella che dà la linea politica. Elly è bravissima, sono stato il primo a dirlo e lo ribadisco da tre anni, spiegava l’ex direttore, ma è giovane e ha ancora tempo, rinunci alle primarie, che sono divisive, lasci spazio a Conte per la corsa al governo, che ha più probabilità di vincere, retroceda al ruolo di regista, suggeriva il direttore. E se non a Giuseppi, lasci a qualcun altro. Curioso ragionamento: sei una grande leader, dimostralo facendolo da parte e domani sarai premiata. Come se non sapessero tutti che, se Elly molla, sparisce per sempre. Il partito non ha dato una seconda chance neppure a Massimo D’Alema e Walter Veltroni; con tutto il rispetto, perché dovrebbe darlo a lei?
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Il punto è che a sinistra sanno che le elezioni si vincono in tre casi. O l’avversario si divide; e checché se ne dica, nel centrodestra non tira questa aria. Oppure hai un grande leader; e quindi passiamo al punto tre. Resta il messaggio forte, lo storytelling, come lo chiamava quello bravo e perciò mandato via dal Pd, Matteo Renzi; insomma, se vuole candidarsi, Schlein deve trovare, o meglio concordare con gli altri, la campagna elettorale. Perché dire viva il gay-pride e i pro-Pal, badiamo alla sanità, riempiamo di soldi gli svedesi di Electrolux e facciamo come la Spagna, che ha un Pil e stipendi ancora più bassi dei nostri, non basta. Come non basta dire “lei (Giorgia) è peggio di me”, che è la sola cosa che testardamente ripete la segretaria. Bisognerebbe poi aver amministrato almeno un condominio, malignano sempre a sinistra. Quindi? Le cose in politica si giudicano anche dai particolari. Alla presentazione dell’ultimo libro di Antonio Polito, La Costituzione non è di sinistra (Silvio Berlusconi Editore), introdotta dall’irrinunciabile Mieli, c’era Conte e non Schlein, a parlare di sicurezza, aprire all’Ucraina e chiudere la porta a Mario Draghi. Oltre che della narrazione vincente, la segretaria difetta anche di una classe dirigente propria, e questo lo hanno dimostrato non solo le ultime Amministrative, ma tutte le elezioni recenti; a partire dalle Europee, il suo capolavoro.
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Un risultato ottenuto però grazie a campioni del Pd riformista come Antonio Decaro, che è il più indicato per sostituirla, Stefano Bonaccini, che si è un po’ perso, Giorgio Gori, che scalpita, Pina Picierno, che attacca, Dario Nardella, maestro della guerra di posizione. Ma anche le Regionali del 2025 sono indicative: il campo largo ha vinto senza candidati riferibili a Schlein, come prima aveva fatto mesi prima a Genova, con Silvia Salis. Clamoroso poi quanto accaduto la settimana scorsa a Salerno, dove Vincenzo De Luca, il re dei cacicchi che Elly voleva cacciare, ha cacciato il Pd, impedendogli di presentare la lista malgrado il figlio, Piero, sia il coordinatore dem nella regione.
Elly si consola abbracciando l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, ieri a Perugia, o andando a baciare la pantofola di Pedro Sanchez, sfortunatamente in concomitanza con lo scoppio della tangentopoli spagnola del Pse. Brodini: i mammasantissima dem temono una deriva gruppettara, movimentista e populista. Allora meglio Conte, o chiunque altro.