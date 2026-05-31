Disastro Elly Schlein dopo la batosta elettorale: cosa sta succedendo nel Pd

A pensar male si fa Pd, ma spesso ci si azzecca... A rallegrarsi maggiormente per il sondaggio Ipsos pubblicato ieri dal Corriere della Sera che dà i dem al 20,1%, in caduta dal 22,3% del mese precedente non è stata Giorgia Meloni, che anzi sta convincendosi che si deve tener stretta la segretaria. Non è stato neppure il rivale del campo largo per Palazzo Chigi, Giuseppe Conte. A sentirsi sollevati se il partito è sceso ai livelli più bassi dei tre anni di guida di Elly Schlein e quattro punti sotto il risultato delle Europee del 2024 sono stati i dem. Dalle terrazze romane alle redazioni, dalla ditta alla componente riformista, quelli che non l’avevano vista arrivare e ora non vedono l’ora di vederla andare.

Certo, a rifletterci pare inspiegabile. Meno di una settimana fa, alle Amministrative, elezioni dove a fare man bassa sono le liste civiche, il Pd ha comunque preso il 38% a Mantova, il 32 a Pistoia, il 29 a Prato; perfino a Venezia, la Laguna delle lacrime, è stata la prima forza, al 25%, dopo la formazione del sindaco vincente, Simone Venturini. Eppure nessuno lo dice, nessuno difende la segretaria; anzi, sono tutti convinti che, con il sondaggio che la affossa, la sinistra abbia svoltato. Come mai? Perché il corpaccione dem sente di poter vincere e ritornare nell’amata e rimpianta stanza dei bottoni ma avverte altrettanto di non aver il leader in grado di condurlo all’impresa. Un po’ come essere invitati al ballo di corte dal principe azzurro e non sapere cosa mettersi.