Jannik Sinner, il retroscena sulla fidanzata Laila: "Lo fa in segreto"

Laila Hasanovic innamoratissima di Jannik Sinner. La riprova? L'ultimo gesto in gran segreto a favore del tennista. Stando a quanto rivelato dall'hairstylist italiano, Andrea Borrelli - a cui la modella danese si è affidata - la ragazza gli avrebbe chiesto "come si dice in italiano 'andiamo a cena’?" e, dopo la risposta di Borrelli ha esclamato un genuino: "È così difficile l’italiano!" Certo, partendo dal danese non deve essere semplice imparare la lingua di Dante e di Sinner, ma questo commento spontaneo racconta molto altro, ovvero quanto la bella Laila sia ormai completamente coinvolta dalla storia d’amore con Jannik.

Insomma, sembra che Laila stia provando a imparare, in gran segreto (sostengono alcuni), la lingua del tennista. In ogni caso la Hasanovic avrà sicuramente dovuto rivedere i piani dopo che il compagno è uscito sconfitto dal torneo parigino. Proprio sul Roland Garros, Sinner ha spiegato: "Mi sono sentito disorientato, improvvisamente con poca energia. Non ricordo l'ultima volta che mi ero sentito così debole. Ho provato ad andare avanti - ha ammesso a La Stampa -, il quarto set l'ho lasciato, nel quinto mi sentivo meglio, ma l'energia restava bassa. Non sono riuscito a tenere il primo game e da lì è stata in discesa per il mio avversario, a cui comunque devo fare i complimenti. Peccato, perché i primi due set e anche il terzo li stavo giocando molto bene, ma questo è lo sport".