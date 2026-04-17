Jannik Sinner, l'affondo di John Isner: "Il premio che gli hanno dato è ridicolo"

È di sole alcune settimane fa la notizia della vittoria di Jannik Sinner al torneo 1000 giocato in Florida. Proprio su questo si è sbottonato John Isner. L'ex tennista americano numero 8 al mondo si è scagliato contro l'ATP per il fatto "assurdo" che i premi destinati ai vincitori dei tornei siano diminuiti rispetto alla sua epoca. Un esempio? La somma da lui vinta a Miami nel 2018 e quella portata a casa dal campione altoatesino.

"Il problema - tuona - è che nei tornei Masters 1000 la quota riservata al vincitore è diminuita. Quando ho vinto Miami nel 2018 ho portato a casa più soldi di quanti ne abbia presi Sinner quest'anno a Miami 2026. Hanno aumentato il montepremi totale ma distribuito di più i soldi, quindi la parte che va al vincitore è di circa 200mila dollari in meno rispetto al 2018 (per la precisione 189.480 dollari, ndr). È assurdo. Nessun altro sport al mondo fa una cosa del genere in questo momento. È ridicolo".