Libero logo
Scontro Meloni-Trump
Iran
Futuro Azzurro

Jannik Sinner, l'affondo di John Isner: "Il premio che gli hanno dato è ridicolo"

venerdì 17 aprile 2026
Jannik Sinner, l'affondo di John Isner: "Il premio che gli hanno dato è ridicolo"

2' di lettura

È di sole alcune settimane fa la notizia della vittoria di Jannik Sinner al torneo 1000 giocato in Florida. Proprio su questo si è sbottonato John Isner. L'ex tennista americano numero 8 al mondo si è scagliato contro l'ATP per il fatto "assurdo" che i premi destinati ai vincitori dei tornei siano diminuiti rispetto alla sua epoca. Un esempio? La somma da lui vinta a Miami nel 2018 e quella portata a casa dal campione altoatesino. 

"Il problema - tuona - è che nei tornei Masters 1000 la quota riservata al vincitore è diminuita. Quando ho vinto Miami nel 2018 ho portato a casa più soldi di quanti ne abbia presi Sinner quest'anno a Miami 2026. Hanno aumentato il montepremi totale ma distribuito di più i soldi, quindi la parte che va al vincitore è di circa 200mila dollari in meno rispetto al 2018 (per la precisione 189.480 dollari, ndr). È assurdo. Nessun altro sport al mondo fa una cosa del genere in questo momento. È ridicolo".

Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadere

Cosa c’entrano Jannik Sinner, Roma e Lazio? Nulla all’apparenza, ma i loro destini potrebbero incrociarsi a ...

Uno sfogo, appunto, contro l'ATP, visto che il discorso è diverso per i tornei del Grande Slam, che hanno organizzazioni autonome e sono supervisionati dall'ITF: "I premi degli Slam invece sono aumentati tantissimo. E ogni volta che ti giri senti che c'è il record di incassi a Monte Carlo, record di biglietti a Indian Wells… è una follia". E la questione dei premi che ha visto Sinner guadagnare meno è stata confermata anche nel torneo di Indian Wells di quest'anno dove il premio è stato di 189mila dollari inferiore a quello vinto da Del Potro nel 2018.

Jannik Sinner fuori controllo al party: mai visto così

Il trionfo a Montecarlo, e il ritorno al posto di numero 1 del seeding su Carlos Alcaraz (sconfitto in due set in finale...
tag
jannik sinner
john isner
atp

Dopo Montecarlo Jannik Sinner fuori controllo al party: mai visto così

Caput mundi Jannik Sinner e il derby, allarme rosso a Roma: cosa può accadere

Lo spagnolo Carlos Alcaraz, problema al polso: si ritira dall'Atp di Barcellona, Sinner resta numero 1

ti potrebbero interessare

Gian Piero Gasperini, la crisi nervosa: prima le lacrime, poi calci alla porta

Gian Piero Gasperini, la crisi nervosa: prima le lacrime, poi calci alla porta

Redazione
Morte Alex Manninger, le foto-choc dell'auto: immagini forti

Morte Alex Manninger, le foto-choc dell'auto: immagini forti

Redazione
Vlahovic-Milan, l'affare è (quasi) servito: perché la chiave è Nkunku

Vlahovic-Milan, l'affare è (quasi) servito: perché la chiave è Nkunku

Lorenzo Pastuglia
Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?

Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?