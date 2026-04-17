Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?

Un colpo da urlo, in altro modo non si può definire quello di Lorenzo Musetti nell’Atp 500 di Barcellona. Con un’ottima prestazione, il carrarese ha rifilato un 6-3 6-4 a Corentin Moutet in poco più di un’ora e mezza di gioco, giocando un’ottima partita. Ora, con il ritiro di Carlos Alcaraz, l’azzurro si ritrova tra i principali candidati al titolo, ma più del tabellone a colpire è il modo in cui ha gestito la partita. Il numero 9 del mondo ha alternato solidità e invenzioni, mettendo in mostra uno dei repertori tecnici più raffinati del circuito, a partire dal suo rovescio a una mano.

In almeno tre occasioni, il match si è trasformato in uno spettacolo. La prima è stata una giocata sotto rete, da posizione complicata, con una traiettoria carica d’effetto che ha completamente ingannato Moutet. Il francese ha intuito tardi, troppo tardi, e il telecronista di Tennis TV si è esaltato: “Oh, mio Dio! È straordinario!”. Un gesto applaudito anche dal tennista francese. Quindi la gestione di un momento delicato, su una palla break. Musetti non forza, non si scompone: resta lucido, difende, rallenta lo scambio e aspetta l’errore. Un punto costruito con pazienza e intelligenza, più che con istinto.

Infine il colpo simbolo: un rovescio incrociato chirurgico, arrivato dopo uno scambio durissimo. Una traiettoria perfetta, imprendibile. Moutet è rimasto fermo, si è portato la mano al volto e ha accennato un sorriso rassegnato. Con talento e dedizione, così, Musetti si è preso una stupenda vittoria. Il prossimo avversario, oggi, venerdì 17 aprile, nei quarti di finale, è il francese Arthur Fils.