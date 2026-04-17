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Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?

venerdì 17 aprile 2026
Lorenzo Musetti, il colpo da Houdini: è il punto dell'anno?

2' di lettura

Un colpo da urlo, in altro modo non si può definire quello di Lorenzo Musetti nell’Atp 500 di Barcellona. Con un’ottima prestazione, il carrarese ha rifilato un 6-3 6-4 a Corentin Moutet in poco più di un’ora e mezza di gioco, giocando un’ottima partita. Ora, con il ritiro di Carlos Alcaraz, l’azzurro si ritrova tra i principali candidati al titolo, ma più del tabellone a colpire è il modo in cui ha gestito la partita. Il numero 9 del mondo ha alternato solidità e invenzioni, mettendo in mostra uno dei repertori tecnici più raffinati del circuito, a partire dal suo rovescio a una mano.

In almeno tre occasioni, il match si è trasformato in uno spettacolo. La prima è stata una giocata sotto rete, da posizione complicata, con una traiettoria carica d’effetto che ha completamente ingannato Moutet. Il francese ha intuito tardi, troppo tardi, e il telecronista di Tennis TV si è esaltato: “Oh, mio Dio! È straordinario!”. Un gesto applaudito anche dal tennista francese. Quindi la gestione di un momento delicato, su una palla break. Musetti non forza, non si scompone: resta lucido, difende, rallenta lo scambio e aspetta l’errore. Un punto costruito con pazienza e intelligenza, più che con istinto.

Infine il colpo simbolo: un rovescio incrociato chirurgico, arrivato dopo uno scambio durissimo. Una traiettoria perfetta, imprendibile. Moutet è rimasto fermo, si è portato la mano al volto e ha accennato un sorriso rassegnato. Con talento e dedizione, così, Musetti si è preso una stupenda vittoria. Il prossimo avversario, oggi, venerdì 17 aprile, nei quarti di finale, è il francese Arthur Fils.

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